Глава украинского «Нафтогаза» сообщил о нехватке средств для закупки газа

Глава НАК «Нафтогаз» Украины Андрей Коболев сообщил, что закачка газа в подземных хранилищах (ПХГ) может оказаться под угрозой по причине нехватки денежных средств для его закупки.

Ранее Коболев заявил, что «Нафтогазу Украины» для закачки в ПХГ еще порядка 10 миллиардов кубометров газа нужно около миллиарда долларов в виде кредита. По его словам, украинское государство импортировало на 20% больше газа, нежели в минувшем году.

Коболев заметил, что, если продолжать в таком же режиме, то «к началу отопительного сезона выйдем на необходимый уровень — 20 миллиардов кубометров». Глава «Нафтогаза» подчеркнул, что в случае отсутствия решения проблемы неликвидности закупка газа попросту станет невозможна.