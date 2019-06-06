Глава украинского «Нафтогаза» сообщил о нехватке средств для закупки газа
Глава НАК «Нафтогаз» Украины Андрей Коболев сообщил, что закачка газа в подземных хранилищах (ПХГ) может оказаться под угрозой по причине нехватки денежных средств для его закупки.
Ранее Коболев заявил, что «Нафтогазу Украины» для закачки в ПХГ еще порядка 10 миллиардов кубометров газа нужно около миллиарда долларов в виде кредита. По его словам, украинское государство импортировало на 20% больше газа, нежели в минувшем году.
Коболев заметил, что, если продолжать в таком же режиме, то «к началу отопительного сезона выйдем на необходимый уровень — 20 миллиардов кубометров». Глава «Нафтогаза» подчеркнул, что в случае отсутствия решения проблемы неликвидности закупка газа попросту станет невозможна.
«Ситуация требует срочного внимания на высшем уровне», — написал Коболев на своей странице в Facebook в четверг, 6 июня.