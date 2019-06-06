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16:39   6 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Глава украинского «Нафтогаза» сообщил о нехватке средств для закупки газа

Глава украинского «Нафтогаза» сообщил о нехватке средств для закупки газа

Глава НАК «Нафтогаз» Украины Андрей Коболев сообщил, что закачка газа в подземных хранилищах (ПХГ) может оказаться под угрозой по причине нехватки денежных средств для его закупки.

Ранее Коболев заявил, что «Нафтогазу Украины» для закачки в ПХГ еще порядка 10 миллиардов кубометров газа нужно около миллиарда долларов в виде кредита. По его словам, украинское государство импортировало на 20% больше газа, нежели в минувшем году.

Коболев заметил, что, если продолжать в таком же режиме, то «к началу отопительного сезона выйдем на необходимый уровень — 20 миллиардов кубометров». Глава «Нафтогаза» подчеркнул, что в случае отсутствия решения проблемы неликвидности закупка газа попросту станет невозможна.

«Ситуация требует срочного внимания на высшем уровне»,  — написал Коболев на своей странице в Facebook в четверг, 6 июня.

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Автор: Алла Ларионова
#украина #газ #нафтогаз

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