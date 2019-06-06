Путин не надеется, что Италия пойдет против ЕС и НАТО ради смягчения санкций

Россия рассчитывает на развитие отношений с Италией, но не надеется, что она предпримет шаги для смягчения антироссийских санкций. Так президент РФ Владимир Путин прокомментировал предстоящий визит в Италию в июле, сообщает 6 июня РИА Новости.

Главный редактор итальянского агентства ANSA Луиджи Конту задал вопрос президенту РФ, есть ли у него ожидания, что в ходе визита в Италию власти этой страны смягчат санкции в отношении Москвы.

«Нет, не ожидаем», — ответил он.

Путин отметил, что Италия — дисциплинированный участник Евросоюза и НАТО, поэтому ждать, что она самостоятельно примет решения, идущие в разрез с основными течениями, не приходится. При этом президент добавил, что Россию это не пугает и здесь нет ничего страшного.

Путин подчеркнул, что РФ рассчитывает на развитие двусторонних связей с Италией, ведь у них сложились традиционно добрые отношения. Он также выразил надежду на развитие бизнес-связей между странами.

Ранее стало известно, что Путин посетит Италию с визитом в середине лета 2019 года.