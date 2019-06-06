Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин призвал признанные и неофициальные ядерные державы к переговорам

Путин призвал признанные и неофициальные ядерные державы к переговорам

 Лавров призвал ЦАР ускорить расследование убийства трех российских журналистов

Лавров призвал ЦАР ускорить расследование убийства трех российских журналистов
Окружной суд Киева эвакуировали после сообщения о минировании

Окружной суд Киева эвакуировали после сообщения о минировании

 Сотня националистов проводит пикет у дома Порошенко, требуя его ареста

Сотня националистов проводит пикет у дома Порошенко, требуя его ареста
Жительница ЦАР рассказала детективу ФАН о «фиксере» убитых российских журналистов — французском боевике Мартине

Жительница ЦАР рассказала детективу ФАН о «фиксере» убитых российских журналистов — французском боевике Мартине

 Союз писателей РФ открыл в школе в Сирии бюст Пушкина

Союз писателей РФ открыл в школе в Сирии бюст Пушкина
Путин призвал признанные и неофициальные ядерные державы к переговорам

Путин призвал признанные и неофициальные ядерные державы к переговорам

 Лавров призвал ЦАР ускорить расследование убийства трех российских журналистов

Лавров призвал ЦАР ускорить расследование убийства трех российских журналистов
Окружной суд Киева эвакуировали после сообщения о минировании

Окружной суд Киева эвакуировали после сообщения о минировании

 Сотня националистов проводит пикет у дома Порошенко, требуя его ареста

Сотня националистов проводит пикет у дома Порошенко, требуя его ареста
Жительница ЦАР рассказала детективу ФАН о «фиксере» убитых российских журналистов — французском боевике Мартине

Жительница ЦАР рассказала детективу ФАН о «фиксере» убитых российских журналистов — французском боевике Мартине

 Союз писателей РФ открыл в школе в Сирии бюст Пушкина

Союз писателей РФ открыл в школе в Сирии бюст Пушкина
16:52   6 Июня 2019
Россия

Путин не надеется, что Италия пойдет против ЕС и НАТО ради смягчения санкций

Путин не надеется, что Италия пойдет против ЕС и НАТО ради смягчения санкций

Россия рассчитывает на развитие отношений с Италией, но не надеется, что она предпримет шаги для смягчения антироссийских санкций. Так президент РФ Владимир Путин прокомментировал предстоящий визит в Италию в июле, сообщает 6 июня РИА Новости. 

Главный редактор итальянского агентства ANSA Луиджи Конту задал вопрос президенту РФ, есть ли у него ожидания, что в ходе визита в Италию власти этой страны смягчат санкции в отношении Москвы. 

«Нет, не ожидаем», — ответил он.

Путин отметил, что Италия — дисциплинированный участник Евросоюза и НАТО, поэтому ждать, что она самостоятельно примет решения, идущие в разрез с основными течениями, не приходится. При этом президент добавил, что Россию это не пугает и здесь нет ничего страшного. 

Путин подчеркнул, что РФ рассчитывает на развитие двусторонних связей с Италией, ведь у них сложились традиционно добрые отношения. Он также выразил надежду на развитие бизнес-связей между странами. 

Ранее стало известно, что Путин посетит Италию с визитом в середине лета 2019 года. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...