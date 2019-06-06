Лавров призвал ЦАР ускорить расследование убийства трех российских журналистов

Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с коллегой из ЦАР Сильви Байпо-Темон, которая прошла в рамках ПМЭФ, призвал максимально ускорить расследование убийства трех российских журналистов в стране летом 2018 года.

Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства в четверг, 6 июня. Отмечается, что министры подтвердили взаимный настрой РФ и ЦАР на расширение взаимодействия в политической, экономической, инвестиционной, гуманитарной и прочих областях, в том числе правоохранительной.

«При этом Лавров обратился с призывом максимально ускорить расследование убийства в ЦАР в июле 2018 года троих российских журналистов», — сообщили в МИД.

Стороны также обменялись мнениями по развитию ситуации в ЦАР с упором на продвижение национального примирения в этой стране, информировали в ведомстве. Россия, в свою очередь, выразила готовность и далее содействовать ЦАР в нормализации обстановки, действуя в координации с руководством страны, Африканским союзом, а также с международными площадками.

Напомним, три российских журналиста — Александр Расторгуев, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко — 28 июля минувшего года прибыли в ЦАР. Их нашли убитыми спустя три дня, в ночь на 31 июля. В Африку журналистов направил Центр управления расследованиями (ЦУР), который финансировал беглый олигарх Михаил Ходорковский, ранее судимый.

Целью поездки ЦУР назвал съемки фильма о деятельности в ЦАР мифической частной военной компании (ЧВК) «Вагнера».

Федеральное агентство новостей наняло частного детектива, который разобрался в деталях трагедии.