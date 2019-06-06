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17:01   6 Июня 2019
Россия

Путин призвал Британию забыть об играх спецслужб

Путин призвал Британию забыть об играх спецслужб

Лондону и Москве стоит перевернуть страницу, которая связана со шпионами и покушениями, заявил российский президент Владимир Путин. 6 июня он встретился с руководителями международных информационных агентств.

«Надо все забыть, в конце концов», — сказал он.

К тому же, глобальные вопросы, которые связаны с общенациональными интересами в сферах экономики, социума и безопасности, намного важнее, нежели «игры специальных служб».

Путин призвал Британию забыть об играх спецслужб

Что касается преемника премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, то «это не наше дело».

«Это дело британского народа и британского истеблишмента и, прежде всего, политического, каков будет расклад в парламенте, кто из кандидатов предложит наиболее привлекательный способ решения наиболее острых вопросов международной повестки дня»,  — объяснил глава РФ.

Однако ему бы хотелось, чтобы новый премьер учитывал интересы британских компаний, работа которых связана с Россией. Их насчитывается более полутысячи, уточнил Путин. Помимо этого, преемнику стоит учесть растущий товарооборот между странами.

«При всех сложностях сегодняшнего дня, связанных с вопросами взаимоотношений с Европой, Азией, Америкой, есть такой хороший рынок как российский, рынок ЕврАзЭС со 180 миллионами человек и хороший партнер в решении глобальных вопросов, связанных с международной безопасностью, антитеррором, с борьбой с организованной преступностью», — добавил президент.

Путин призвал Британию забыть об играх спецслужб

В истории отношений российского государства и британского королевства есть не только сложные испытания, но и сотрудничество.

«И сотрудничали очень неплохо по очень многим направлениям», — напомнил Путин.

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Автор: Анна Манц
#путин #премьер-министр #британия #шпионаж

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