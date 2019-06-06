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 Лавров призвал ЦАР ускорить расследование убийства трех российских журналистов

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16:38   6 Июня 2019
Россия

Захарова рассмешила гостей ПМЭФ замечанием о непотребствах в прайм-тайм

Захарова рассмешила гостей ПМЭФ замечанием о непотребствах в прайм-тайм

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и предприниматель в сфере IT Игорь Ашманов, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), высказались за создание универсальных механизмов противодействия фейкам в интернете, передает корреспондент «Политики Сегодня».

Ощущение всеобщей глобализации и ее торжества, в том числе в цифровом пространстве, уже в прошлом, поделилась мироощущением дипломат. Новые времена требуют новых границ законности, уверена Захарова.

«Но на самом деле речь о том, чтобы поставить под контроль информационное пространство, которое в последние годы жило по своим правилам. — заверила представитель МИД РФ. — Сейчас появление этих границ закрепляется на законодательном уровне. Россия в этом - не первопроходец. Мы призывали объединить усилия, создать универсальные механизмы противодействия фейкам. Фактчекинга, например».

Захарова и Ашманов раскритиковали интернет за излишнюю свободу

Умение отличать правду от лжи в социальных сетях необходимо прежде всего журналистам, подчеркнула Захарова. Игорь Ашманов согласился с дипломатом в том, что в интернете должны работать те же законы, которые работают в оффлайн.

- В нашей стране идея, что интернет — это зона свободы — ложная. В интернете должны действовать те же законы, что и в нашей действительности. Вы в жизни не можете увидеть порнографию в прайм-тайм.

- Это очень спорно, - усомнилась Захарова, вызвав смех в зале.

- Интернет стал ширпотребом, — продолжил Ашманов. — Краном, из которого может потечь, что угодно. Оттуда не должна течь грязь. Базовая защита от интернета уже есть. И будет развиваться. И это будет везде. У нас необычайно свободный интернет по сравнению с Великобританией. В интернете полно контента, который выбора не дает. Это контент западный, токсичный. Школьные расстрелы, АУЕ, наркотики и так далее. Надо соблюсти баланс. Конечно, свобода слова нужна.

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Автор: Григорий Рощин
#захарова #интернет #регулирование #ашманов

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