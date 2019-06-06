Путин заявил, что, если ЕП начнет снимать санкции, Россия ответит тем же
Президент России Владимир Путин, заявил на полях Петербургского международного экономического форума, что Москва готова начать отменять санкции против Евросоюза в качестве ответного шага, если Европарламент начнет отменять антироссийские экономические ограничения.
Об этом президент РФ заявил на встрече с руководителями международных информационных агентств, которая открывала программу главы государства на ПМЭФ.
«Если это ( отмена европейских санкций против России) будет происходить, мы не только будем приветствовать. Мы будем делать встречные шаги, - заявил Путин, подчеркнув при этом: - Это касается и отмены ограничений, которые Российская Федерация вынуждена была ввести после известных ограничений со стороны Евросоюза».
Ранее на ПМЭФ президент РФ Владимир Путин заявил, что российская экономика преодолела все сложности, возникшие санкциями и падением цен на углеводороды.