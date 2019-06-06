Первый заместитель руководителя президентской администрации Сергей Кириенко уверен, что в цифровую эпоху главным приоритетом остается человек. Такое мнение он высказал на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент «Политики сегодня» 6 июня.

«Очень много разговоров об автоматизации рабочих мест и искусственном интеллекте, но я уверен, что главное — люди», — сказал он.

Сейчас приоритетной задачей для российского государства стало выращивание квалифицированных специалистов. А для этого необходимо инвестировать в людей, причем речь идет не только о деньгах, но и о времени.

«Лидерство не прочитать в учебнике, это можно перенять, научиться», — отметил политик.

В этом помогает, в частности, программа «Лидеры России», на которую отбирают «инициативных людей, и честных, и справедливых». Чиновник сторонник нынешней молодежи, так как она требовательна.

«Они трушные, как сейчас говорит молодежь», — добавил Кириенко.

России нужна сквозная система подготовки специалистов, считает первый замглавы. Она должна начинаться в летних лагерях, таких как «Артек» или «Орленок», затем школа, потом Лидеры России. То есть «учиться должны все». В качестве яркого примера он привел Высшую школу государственного управления.

«Знания передаются по разному, а культура и лидерство от человека к человеку. Важно, чтобы опытные руководители инвестировали время в людей, передавали опыт и навыки», — заключил чиновник.

В этом году Международный экономический форум в Санкт-Петербурге проходит с 6 по 8 июня. Девиз события — «Формируя повестку устойчивого развития». Организатором мероприятия выступает фонд «Росконгресс».