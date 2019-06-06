Журналист Осташко обвинил главреда «Эха Москвы» Венидиктова в двуличности

Главный редактор PolitRussia Руслан Осташко опубликовал ролик, в котором рассуждает о способности российских либералов приспосабливаться к политической обстановке на примере главреда радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова.

Эксперт считает, что нет такого вопроса, по которому мнение либерала остается незыблемым. Например, когда речь идет о выходе Крыма из состава Украины, Венедиктов против. А когда такой же вопрос стоит о Косове, журналист уже высказывается против вывода российских миротворцев.

Такое же отношение у главреда «Эха» к армии, убежден Осташко. Сам Венидиктов не служил по состоянию здоровья, но об армии отзывается хорошо. А вот его сын, Алексей Венедиктов-младший, скрывается от военкомата.

«По сообщению источника, официальной причиной, по которой Венедиктов-младший не подлежит воинскому учету, является постоянное проживание за пределами Российской Федерации», - говорится в ролике.

Ранее пресса сообщала о том, что сын журналиста работает в московском баре и, вероятно, торгует алкоголем из-под полы.

У Осташко есть еще одна существенная претензия к коллеге. Рассуждая о свободе слова, Венедиктов всегда говорил, что на его радиостанции нет никакой цензуры и она не участвует в информационных войнах. Однако существующее на государственные деньги СМИ часто зовет в эфир, например, блогера Алексея Навального, но не проявляет такого же рвения, когда речь заходит о людях из противоположного политического спектра, отметил Осташко.

Вопрос, можно ли доверять и считать объективным такого журналиста как Венедиктов, главред PolitRussia счел риторическим.