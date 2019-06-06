Путин заявил, что военное сотрудничество Японии и США встает на пути мирного договора с РФ

Российский лидер Владимир Путин считает, что проблемы, встающие на пути к мирному договору России и Японии связаны в том числе с американско-японским военным сотрудничеством.

Такое заявление он сделал на встрече с главами международных информационных агентств в рамках ПМЭФ в четверг, 6 июня.