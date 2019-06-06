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16:08   6 Июня 2019
Россия

Путин заявил, что военное сотрудничество Японии и США встает на пути мирного договора с РФ

Путин заявил, что военное сотрудничество Японии и США встает на пути мирного договора с РФ

Российский лидер Владимир Путин считает, что проблемы, встающие на пути к мирному договору России и Японии связаны в том числе с американско-японским военным сотрудничеством.

Такое заявление он сделал на встрече с главами международных информационных агентств в рамках ПМЭФ в четверг, 6 июня.

«Действительно, в значительной степени это связано с военным сотрудничеством Японии с США, — подчеркнул российский президент.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #япония #мирный договор

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