Путин заявил, что военное сотрудничество Японии и США встает на пути мирного договора с РФ
Российский лидер Владимир Путин считает, что проблемы, встающие на пути к мирному договору России и Японии связаны в том числе с американско-японским военным сотрудничеством.
Такое заявление он сделал на встрече с главами международных информационных агентств в рамках ПМЭФ в четверг, 6 июня.
«Действительно, в значительной степени это связано с военным сотрудничеством Японии с США, — подчеркнул российский президент.