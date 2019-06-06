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16:04   6 Июня 2019
Весь мир

Власти Судана призывают население не реагировать на провокации против сил безопасности

Власти Судана призывают население не реагировать на провокации против сил безопасности

Переходный военный совет Судана обнародовал обращение к местному населению, призвав людей не поддаваться на провокации против сотрудников Сил быстрого реагирования. Об этом сообщает в четверг, 6 июня, Федеральное агентство новостей.

Совет подчеркнул, что в средствах массовой информации была организована целая кампания для дискредитации СБР. Есть данные и о том, что некоторые люди надевают форму СБР и идут на бесчинства, чтобы подорвать доверие граждан к местным органам правопорядка. Помимо этого, зафиксировано несколько случаев избиений и убийств сотрудников Сил быстрого реагирования. Именно потому власти и призывают население противостоять попыткам посеять в стране хаос в виде бунтов и мародерство.

Власти Судана призывают население не реагировать на провокации против сил безопасности

Переходный военный совет Судана уже дал старт расследованию недавней вспышки насилия в стране. Здесь в начале апреля этого года произошел военный переворот, которому предшествовали мирные акции протеста, длившиеся четыре месяца. В результате переворота президент Судана Омар аль-Башир покинул пост и попал в тюрьму. Военные объявили о взятии страны под контроль на два года и о начале переходного периода.

МИД России призвало Хартум найти выход из ситуации мирным путем. Кроме того, российская сторона приветствовала решение переходного военного совета Судана создать технократическое правительство и назначить выборы на 2020 год. Новые суданские власти также намерены разрешать все внутриполитические конфликты исключительно мирным путем, основываясь на национальном диалоге.

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Автор: Алла Ларионова
#политика #судан #весь мир

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