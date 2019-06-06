Власти Судана призывают население не реагировать на провокации против сил безопасности

Переходный военный совет Судана обнародовал обращение к местному населению, призвав людей не поддаваться на провокации против сотрудников Сил быстрого реагирования. Об этом сообщает в четверг, 6 июня, Федеральное агентство новостей.

Совет подчеркнул, что в средствах массовой информации была организована целая кампания для дискредитации СБР. Есть данные и о том, что некоторые люди надевают форму СБР и идут на бесчинства, чтобы подорвать доверие граждан к местным органам правопорядка. Помимо этого, зафиксировано несколько случаев избиений и убийств сотрудников Сил быстрого реагирования. Именно потому власти и призывают население противостоять попыткам посеять в стране хаос в виде бунтов и мародерство.

Переходный военный совет Судана уже дал старт расследованию недавней вспышки насилия в стране. Здесь в начале апреля этого года произошел военный переворот, которому предшествовали мирные акции протеста, длившиеся четыре месяца. В результате переворота президент Судана Омар аль-Башир покинул пост и попал в тюрьму. Военные объявили о взятии страны под контроль на два года и о начале переходного периода.

МИД России призвало Хартум найти выход из ситуации мирным путем. Кроме того, российская сторона приветствовала решение переходного военного совета Судана создать технократическое правительство и назначить выборы на 2020 год. Новые суданские власти также намерены разрешать все внутриполитические конфликты исключительно мирным путем, основываясь на национальном диалоге.