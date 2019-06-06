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Союз писателей РФ открыл в школе в Сирии бюст Пушкина
16:34   6 Июня 2019
Общество

Мария Захарова рассказала на ПМЭФ фейк про себя

Мария Захарова рассказала на ПМЭФ фейк про себя

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на панельной сессии «Цензура в сети», привела в пример фейк-ньюс, запущенный о ней в СМИ.

«Получаю уже десятое сообщение:  Здравствуйте, беспокоит «Говорит Москва». Прочитали на «Фонтанке», что вы не можете найти вход на форуме. Расскажите, действительно ли так?», - рассказала она.

Новость с заголовком «На полях ПМЭФ, возможно, заблудилась официальный представитель МИД России Мария Захарова» вышла петербургском ресурсе, контролируемом русско-американской группой Hearst Shkulev Media. Как предположил корреспондент «Политики Сегодня», присутствующий на сессии с начала, поводом к непроверенной публикации стали слова модератора дискуссии. Ведущий, не дождавшись Марии Захаровой к старту сессии, пошутил, что она, наверное, ищет вход со стороны улицы.

Мария Захарова рассказала на ПМЭФ фейк про себя

 

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Автор: Мария Владимирова
#захарова #сми #пмэф #фейк

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