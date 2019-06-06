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15:59   6 Июня 2019
Россия

РПЦ не станет менять молитву «Отче наш»

РПЦ не станет менять молитву «Отче наш»

Служители Русской православной церкви не будут менять текст молитвы «Отче наш», как это сделал папа Франциск, сообщает РИА Новости 6 июня.

Папа Римский Франциск ранее утвердил новый вид этой молитвы, в нем заменили фразу «не введи нас в искушение» на «не дай нам поддаться искушению». Еще два года назад он критиковал строку за способы ее толкования.

РПЦ не станет менять молитву «Отче наш»

Член Синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ протоиерей Андрей Новиков указал, что в нынешней версии молитвы нет места неточностям, поэтому никто не будет менять текст.

«Как получили Писание — так и оставим», — подчеркнул он.

Настоятель Татьянинского храма при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский же заметил, что в церковнославянском языке подразумевается толкование, которое отражается в правке папы Франциска. К тому же, изменение текста проходит «на протяжении всех веков», а его смысл не теряется.

«В данном случае в нашей версии «не введи нас во искушение» и в новой версии католической молитвы смысл один: чтобы Господь помог нам преодолеть искушения. Лично я вижу это так», — объяснил он.

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Автор: Анна Манц
#религия #рпц #молитва #отченаш

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