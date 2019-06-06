РПЦ не станет менять молитву «Отче наш»

Служители Русской православной церкви не будут менять текст молитвы «Отче наш», как это сделал папа Франциск, сообщает РИА Новости 6 июня.

Папа Римский Франциск ранее утвердил новый вид этой молитвы, в нем заменили фразу «не введи нас в искушение» на «не дай нам поддаться искушению». Еще два года назад он критиковал строку за способы ее толкования.

Член Синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ протоиерей Андрей Новиков указал, что в нынешней версии молитвы нет места неточностям, поэтому никто не будет менять текст.

«Как получили Писание — так и оставим», — подчеркнул он.

Настоятель Татьянинского храма при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский же заметил, что в церковнославянском языке подразумевается толкование, которое отражается в правке папы Франциска. К тому же, изменение текста проходит «на протяжении всех веков», а его смысл не теряется.