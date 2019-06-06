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16:00   6 Июня 2019
Россия

Путин не увидел проблемы в том, что его не пригласили на годовщину высадки в Нормандии

Путин не увидел проблемы в том, что его не пригласили на годовщину высадки в Нормандии

Президент РФ Владимир Путин не увидел проблемы в том, что его не пригласили на мероприятие по случаю годовщины высадки союзников в Нормандии. 

На встрече с главами международных информационных агентств Путин сообщил, что это не имеет значения. А главное — это правда об истории и ужасах Второй мировой войны. 

Он подчеркнул, что РФ тоже не всех приглашает и не на каждое мероприятие. 

«Почему меня обязательно должны приглашать? Я что, свадебный генерал что ли? — сказал он на встрече с руководителями международных информационных агентств. 

Путин не обиделся, что его не пригласили на на годовщину высадки в Нормандии

Путин добавил, что у него и своих дел хватает. 

«Если заняться конспирологией, можно себе представить, что западные лидеры хотели пошушукаться между собой перед тем, как начать какие-то контакты с нами», — пошутил глава государства. 

Президент, говоря об открытии второго фронта в годы ВОВ, подчеркнул, что первый был у России. Он вспомнил, что незадолго до того, как открылся второй фронт, его возможным местом назвались Балканы и другие регионы.

Путин отдал должное Рузвельту (президенту США) за принятие решений из военно-стратегических соображений, а не политических. И он оказался прав, отметил президент, назвав американского политика великим человеком. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #путин #политика

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