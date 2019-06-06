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15:43   6 Июня 2019
Россия

Левин призвал государство защитить граждан от влияния блогеров

Левин призвал государство защитить граждан от влияния блогеров

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) высказался за дополнительное государственное регулирование в интернете, передает корреспондент «Политики Сегодня».

«Для всех очевидно, что онлайн-платформы — это паблишеры, которые дают возможность создавать контент. Блогеры имеют аудиторию больше, чем некоторые СМИ. Государство должно реагировать на это. Надо думать, как защитить граждан от влияния информации», - сказал Левин.

Необходимость «защитных» мер парламентарий аргументировал международным опытом. Левин напомнил, что Франция и Германия уже приняли соответствующие законы.

«Там существенные штрафы. Великобритания серьезно озаботилась. Тоже движется к регулированию в этой сфере. В этой связи в России это не ограничение свободы слова, а готовность к новым вызовам, которые несут в себе соцсети», - убежден Левин.

Завершая мысль, депутат вспомнил трагический пожар в Кемерово, после которого по соцсетям стали распространяться фейки о количестве погибших.

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Автор: Григорий Рощин
#соцсети #блогеры #цензура #леонид левин

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