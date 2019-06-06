Россия не согласна с действиями США в отношении Ирана

Глава государства Владимир Путин заявил, что Россия не согласна с действиями американских властей в отношении Ирана. Москва призывает наладить диалог.

Речь об этом зашла на встрече с главами международных информагентств в ходе ПМЭФ-2019.

«Хорошо, есть вопросы к ракетной программе, есть вопросы какие-то региональные — пожалуйста, кто запрещает обсуждать с Ираном эти вопросы? Но это не обязательно делать, разрушая что-то достигнутое ранее», — сказал президент.

Путин отметил, что в этом Кремль не согласен с Белым домом и старается убедить Вашингтон, что такой вариант или попытка решения каких-то проблем является контрпродуктивным. По его словам, так можно дойти до «самой последней черты».