Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин призвал признанные и неофициальные ядерные державы к переговорам

Путин призвал признанные и неофициальные ядерные державы к переговорам

 Лавров призвал ЦАР ускорить расследование убийства трех российских журналистов

Лавров призвал ЦАР ускорить расследование убийства трех российских журналистов
Окружной суд Киева эвакуировали после сообщения о минировании

Окружной суд Киева эвакуировали после сообщения о минировании

 Сотня националистов проводит пикет у дома Порошенко, требуя его ареста

Сотня националистов проводит пикет у дома Порошенко, требуя его ареста
Жительница ЦАР рассказала детективу ФАН о «фиксере» убитых российских журналистов — французском боевике Мартине

Жительница ЦАР рассказала детективу ФАН о «фиксере» убитых российских журналистов — французском боевике Мартине

 Союз писателей РФ открыл в школе в Сирии бюст Пушкина

Союз писателей РФ открыл в школе в Сирии бюст Пушкина
Путин призвал признанные и неофициальные ядерные державы к переговорам

Путин призвал признанные и неофициальные ядерные державы к переговорам

 Лавров призвал ЦАР ускорить расследование убийства трех российских журналистов

Лавров призвал ЦАР ускорить расследование убийства трех российских журналистов
Окружной суд Киева эвакуировали после сообщения о минировании

Окружной суд Киева эвакуировали после сообщения о минировании

 Сотня националистов проводит пикет у дома Порошенко, требуя его ареста

Сотня националистов проводит пикет у дома Порошенко, требуя его ареста
Жительница ЦАР рассказала детективу ФАН о «фиксере» убитых российских журналистов — французском боевике Мартине

Жительница ЦАР рассказала детективу ФАН о «фиксере» убитых российских журналистов — французском боевике Мартине

 Союз писателей РФ открыл в школе в Сирии бюст Пушкина

Союз писателей РФ открыл в школе в Сирии бюст Пушкина
15:55   6 Июня 2019
Россия

Россия не согласна с действиями США в отношении Ирана

Россия не согласна с действиями США в отношении Ирана

Глава государства Владимир Путин заявил, что Россия не согласна с действиями американских властей в отношении Ирана. Москва призывает наладить диалог. 

Речь об этом зашла на встрече с главами международных информагентств в ходе ПМЭФ-2019.

«Хорошо, есть вопросы к ракетной программе, есть вопросы какие-то региональные — пожалуйста, кто запрещает обсуждать с Ираном эти вопросы? Но это не обязательно делать, разрушая что-то достигнутое ранее», — сказал президент.

Путин отметил, что в этом Кремль не согласен с Белым домом и старается убедить Вашингтон, что такой вариант или попытка решения каких-то проблем является контрпродуктивным. По его словам, так можно дойти до «самой последней черты». 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#сша #путин #иран #пмэф-2019

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...