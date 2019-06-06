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16:15   6 Июня 2019
Россия

Путин заявил, что РФ не поддерживает позицию США по климату

Путин заявил, что РФ не поддерживает позицию США по климату

Российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ не разделяет позицию Соединенных Штатов по климату. Также Москва не может поддержать позицию по Венесуэле и Ирану. Мнение он выразил на встрече с главами международных информагентств в четверг, 5 июня.

«Мы не согласны с позицией по климату. РФ подписалась под этим Парижским соглашением. А еще и под Киотским соглашением подписывалась и выполняла все, и выполнила», — заявил глава государства.

Путин подчеркнул, что РФ намерена выполнять все соглашения, и делает.

«И мы не только намерены, а мы делаем это все», — отметил российский президент.

Глава государства считает, что если «мы хотим достичь каких-то результатов, нужно относиться друг к другу с уважением». При этом Путин отметил, что такая позиция не означает, что нужно соглашаться со всем.  

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #путин #климат #пмэф

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