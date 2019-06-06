Пассажирский самолет экстренно сел в Домодедово

Вылетевший из Домодедово самолет А-320 во французский Бордо вернулся обратно в аэропорт после срабатывания датчика неисправности шасси. Об этом 6 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Как сообщает источник РИА Новости, самолет приземлился благополучно.

«Самолет Airbus-320 рейсом 793 Москва-Бордо вернулся в аэропорт Домодедово из-за срабатывания датчика неисправности шасси», — проинформировал он.

В результате инцидента никто не пострадал.

В пресс-службе добавили, что самолет успешно приземлился в 14:40.