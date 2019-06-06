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15:30   6 Июня 2019
Россия

Пассажирский самолет экстренно сел в Домодедово

Пассажирский самолет экстренно сел в Домодедово

Вылетевший из Домодедово самолет А-320 во французский Бордо вернулся обратно в аэропорт после срабатывания датчика неисправности шасси. Об этом 6 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона. 

Как сообщает источник РИА Новости, самолет приземлился благополучно. 

«Самолет Airbus-320 рейсом 793 Москва-Бордо вернулся в аэропорт Домодедово из-за срабатывания датчика неисправности шасси», — проинформировал он. 

В результате инцидента никто не пострадал. 

В пресс-службе добавили, что самолет успешно приземлился в 14:40. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #домодедово #политика #самолет

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