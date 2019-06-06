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Врио главы Астраханской области Бабушкин пройдет обучение в «школе губернаторов»

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Врио главы Астраханской области Бабушкин пройдет обучение в «школе губернаторов»

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15:37   6 Июня 2019
Россия

Врио главы Астраханской области Бабушкин пройдет обучение в «школе губернаторов»

Врио главы Астраханской области Бабушкин пройдет обучение в «школе губернаторов»

Врио главы Астраханской области Игорь Бабушкин станет слушателем на третьем потоке «школы губернаторов» Высшей школы государственного управления, его назначили из резерва Президента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник 6 июня.

«Президент назначает врио глав регионов из числа выпускников и слушателей программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы», — объяснил собеседник агентства.

Накануне, 5 июня, российский лидер Владимир Путин утвердил отставку врио губернатора региона Сергея Морозова, а на его место назначил Бабушкина.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы стартовала летом 2017 года. Она проводится в Высшей школе государственного управления. «Школа губернаторов» основана на лучших программах Высшей школы экономики, Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково» и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

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Автор: Анна Манц
#астраханскаяобласть #вшгу #бабушкин #школагубернаторов

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