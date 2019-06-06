Путин заявил, что у России нет планов вмешиваться во внутренние дела США

Российский президент Владимир Путин, выступая в четверг на встрече с главами международных информагентств, которой открывался его график на полях ПМЭФ, заявил, что Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться в американские выборы.

«Мы не вмешивались, не вмешиваемся и не будем вмешиваться ни в какие выборы. Это наша принципиальная позиция», - подчеркнул глава государства.

Также он добавил, что у Москвы нет и никогда не было никаких планов по вмешательству во внутренние политические события в США.

Напомним: Петербургский международный экономический форум продлится с 6 по 9 июня 2019 года.