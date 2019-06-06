Между РФ и Ботсваной отменили визовый режим
Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров и его коллега из Ботсваны Юнити Доу подписали межправительственное соглашение об отмене визовых требований между странами, сообщило внешнеполитическое ведомство РФ в Twitter 6 июня.
Встреча дипломатов состоялась на полях Петербургского международного экономического форума.
???? ????В рамках #ПМЭФ Министр иностранных дел России С.В.#Лавров встретился с Министром иностранных дел Ботсваны Ю.Доу. В ходе встречи было подписано межправсоглашение об отмене визовых требований для граждан двух стран ???????? ????????#ПМЭФ2019 #Россия #Ботсвана #Африка #СПб #МИД pic.twitter.com/43MU0o1gt0— МИД России ???????? (@MID_RF) June 6, 2019
В этом году Международный экономический форум в Санкт-Петербурге проходит с 6 по 8 июня. Девиз события — «Формируя повестку устойчивого развития». Организатором мероприятия выступает фонд «Росконгресс».