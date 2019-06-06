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15:16   6 Июня 2019
Россия

Между РФ и Ботсваной отменили визовый режим

Между РФ и Ботсваной отменили визовый режим

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров и его коллега из Ботсваны Юнити Доу подписали межправительственное соглашение об отмене визовых требований между странами, сообщило внешнеполитическое ведомство РФ в Twitter 6 июня.

Встреча дипломатов состоялась на полях Петербургского международного экономического форума.

В этом году Международный экономический форум в Санкт-Петербурге проходит с 6 по 8 июня. Девиз события — «Формируя повестку устойчивого развития». Организатором мероприятия выступает фонд «Росконгресс». 

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Автор: Анна Манц
#лавров #визы #пмэф #ботсвана

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