Маляр петербургского завода спас тонущую 12-летнюю девочку

Маляр завода имени Кирова в Петербурге спас 12-летнюю девочку, которая тонула в Шуваловском карьере. Инцидент произошел накануне, 5 июня. Мужчина услышал крик помощи от подруги тонувшей.

Об этом сообщает источник в правоохранительных органах. Маляр тут же бросился в воду и вытащил девочку на берег. К моменту приезда экстренных служб ей уже оказали первую помощь и привели в сознание.

Сейчас оба ребенка находятся в детской городской больнице. Тонувшая девочка в тяжелом состоянии попала в реанимацию, вторая девочка в среднетяжелом состоянии помещена в 4-е педиатрическое отделение.