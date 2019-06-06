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15:21   6 Июня 2019
Россия

Маляр петербургского завода спас тонущую 12-летнюю девочку

Маляр петербургского завода спас тонущую 12-летнюю девочку

Маляр завода имени Кирова в Петербурге спас 12-летнюю девочку, которая тонула в Шуваловском карьере. Инцидент произошел накануне, 5 июня. Мужчина услышал крик помощи от подруги тонувшей.

Об этом сообщает источник в правоохранительных органах. Маляр тут же бросился в воду и вытащил девочку на берег. К моменту приезда экстренных служб ей уже оказали первую помощь и привели в сознание. 

Сейчас оба ребенка находятся в детской городской больнице. Тонувшая девочка в тяжелом состоянии попала в реанимацию, вторая девочка в среднетяжелом состоянии помещена в 4-е педиатрическое отделение.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#петербург #чп #спасение

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