Российский лидер Владимир Путин пошутил, что заявивший об отсутствии «российского заговора» бывший специальный прокурор Соединенных Штатов Роберт Мюллер теперь сам может оказаться фигурантом уголовного дела.

Мюллер, который долгое время занимался безуспешными поисками «вмешательства РФ в выборы» и «сговора с Трампом», подал в отставку после требования адвоката российской компании «Конкорд» Эрика Дюбелье привлечь его к уголовной ответственности. Об отставке Мюллер объявил лично, отказавшись отвечать на вопросы.

24 мая, суд в Вашингтоне обязал Мюллера и генпрокурора Уильяма Барра предоставить подробные объяснения по обвинению компании «Конкорд» во «вмешательстве» в выборы в США. Распоряжение подписала судья Дэбни Фридрих. В документе говорится, что Мюллер и Барр до 7 июля должны ответить на вопросы защиты. Им нужно подкрепить фактами слова о том, что противоправные действия, вменяемые петербургскому предпринимателю Евгению Пригожину, совершались от имени «Конкорда». Кроме того, им нужно объяснить, почему компания обязана была регистрироваться в США как иноагент, какие именно законы страны нарушил «Конкорд» и назвать предполагаемых сообщников организации.

По мнению юриста, Мюллер нарушил положения Уголовного кодекса округа Колумбия, обнародовав данные о расследовании, из-за чего судьи не могут быть беспристрастными.

После обвинений Дюбелье в отставку решил уйти заместитель Барра Род Розенстайн, который в 2017 году рекомендовал Мюллера на пост специального прокурора.

Безуспешные попытки спецпрокурора доказать мифический сговор членов предвыборной команды Трампа с РФ обошлись американским налогоплательщиком примерно в 35 миллионов долларов. Обнародованная в середине апреля этого года отредактированная версия итогового доклада Мюллера содержит 448 страниц, однако не содержит ни единого доказательства какого-либо «сговора» или «вмешательства».

Комментируя «охоту на ведьм», как окрестил расследование Мюллера президент США Дональд Трамп, Москва отмечала, что российскую карту в Вашингтоне пытаются разыграть во внутренней политической борьбе. Путин после публикации отчета Мюллера связал их с кризисом политической системы в Америке.