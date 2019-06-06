Путин заявил, что Россия не собирается вступать в ОПЕК
Глава государства Владимир Путин заявил, что Россия не собирается вступать в ОПЕК. При этом определенный механизм сотрудничества с этой организацией есть. Он позволяет принимать консолидированные решения.
Речь об этом зашла в четверг, 6 июня, на встрече президента с главами международных информационных агентств в ходе ПМЭФ-2019.
Путин добавил, что у России и ОПЕК есть ряд разногласий, но это естественно.
«У нас есть определенные расхождения, связанные с разным пониманием «справедливой цены», это тоже естественно», — сказал президент.