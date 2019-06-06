Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Врио главы Астраханской области Бабушкин пройдет обучение в «школе губернаторов»

Врио главы Астраханской области Бабушкин пройдет обучение в «школе губернаторов»

 Пассажирский самолет экстренно сел в Домодедово

Пассажирский самолет экстренно сел в Домодедово

Рада не отправила в отставку главу СБУ Грицака

Рада не отправила в отставку главу СБУ Грицака

 Глава делегации Украины в ПАСЕ обвинил экс-президента страны в измене

Глава делегации Украины в ПАСЕ обвинил экс-президента страны в измене
Путин заявил, что у России нет планов вмешиваться во внутренние дела США

Путин заявил, что у России нет планов вмешиваться во внутренние дела США

 Верховная рада не приняла отставку Климкина с поста главы МИД Украины

Верховная рада не приняла отставку Климкина с поста главы МИД Украины
Врио главы Астраханской области Бабушкин пройдет обучение в «школе губернаторов»

Врио главы Астраханской области Бабушкин пройдет обучение в «школе губернаторов»

 Пассажирский самолет экстренно сел в Домодедово

Пассажирский самолет экстренно сел в Домодедово

Рада не отправила в отставку главу СБУ Грицака

Рада не отправила в отставку главу СБУ Грицака

 Глава делегации Украины в ПАСЕ обвинил экс-президента страны в измене

Глава делегации Украины в ПАСЕ обвинил экс-президента страны в измене
Путин заявил, что у России нет планов вмешиваться во внутренние дела США

Путин заявил, что у России нет планов вмешиваться во внутренние дела США

 Верховная рада не приняла отставку Климкина с поста главы МИД Украины

Верховная рада не приняла отставку Климкина с поста главы МИД Украины
15:27   6 Июня 2019
Россия

Путин заявил, что Россия не собирается вступать в ОПЕК

Путин заявил, что Россия не собирается вступать в ОПЕК

Глава государства Владимир Путин заявил, что Россия не собирается вступать в ОПЕК. При этом определенный механизм сотрудничества с этой организацией есть. Он позволяет принимать консолидированные решения. 

Речь об этом зашла в четверг, 6 июня, на встрече президента с главами международных информационных агентств в ходе ПМЭФ-2019.

Путин добавил, что у России и ОПЕК есть ряд разногласий, но это естественно.

«У нас есть определенные расхождения, связанные с разным пониманием «справедливой цены», это тоже естественно», — сказал президент.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#россия #путин #экономика #опек

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...