Маткапитал проиндексируют до 470 тысяч рублей в 2020 году

Материнский капитал с 1 января будущего года вырастет до 470 тысяч рублей, сообщил глава министерства труда и социальной защиты Максим Топилин. 6 июня он дал интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме.

«Индексация материнского капитала возобновится с 1 января 2020 года», — сказал министр.

Топилин отметил, что решение уже согласовано и получило полную поддержку. В частности, это связано с тем, что прогноз роста потребительских цен составляет четыре процента. Деньги для выплат уже предусматриваются в бюджете будущего года.

«То есть с 2020 года размер маткапитала составит около 470 тысяч», — подытожил чиновник.

Напомним, что сейчас размер материнского капитала составляет 453 тысячи рублей.

В этом году Международный экономический форум в Санкт-Петербурге проходит с 6 по 8 июня. Девиз события — «Формируя повестку устойчивого развития». Организатором мероприятия выступает фонд «Росконгресс».