РФ не создает военных баз и не перебрасывает войска в Венесуэлу, заявил Путин

Россия специально не создает никаких военных без в Венесуэле. Вполне возможно, что ряд российских специалистов выполнили свои обязательства по контрактам и уехали из страны, заявил 6 июня российский лидер Владимир Путин.

«Вполне вероятно, что определенную работу там наши специалисты выполнили, причем не только военные, но и из промышленности. Кто-то из них уехал, кто-то, может, опять приехал. Мы специально ничего не создаем, никаких там опорных военных баз, не перебрасываем туда войска», — прокомментировал Путин.

По его словам, этого никогда не было. Россия выполняла и продолжит выполнять контрактные обязательства в области военно-технического сотрудничества.

Президент выступил на встрече с руководителями информагентств в рамках ПМЭФ.

СМИ напоминает, с 6 по 8 июня проходит Петербургский международный экономический форум. Генеральными партнерами мероприятия выступают «Роснефть», «Тинькофф», «Сбербанк», «МИР» и «Газпром».