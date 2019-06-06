Путин сообщил, что РФ не заинтересована в слишком высоких ценах на нефть
Российская сторона не заинтересована в слишком высокой стоимости нефти, 60-65 долларов за один баррель бюджет России вполне устраивает, заявил президент страны Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств,
Глава государства также подчеркнул, что механизм сотрудничества России с ОПЕК работу продолжит, решения будут консолидированными.
«Российская перерабатывающая промышленность сама не заинтересована в слишком высоких ценах на нефть», — заявил президент РФ.