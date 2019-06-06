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15:13   6 Июня 2019
Россия

Путин сообщил, что РФ не заинтересована в слишком высоких ценах на нефть

Путин сообщил, что РФ не заинтересована в слишком высоких ценах на нефть

Российская сторона не заинтересована в слишком высокой стоимости нефти, 60-65 долларов за один баррель бюджет России вполне устраивает, заявил президент страны Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств, 

Глава государства также подчеркнул, что механизм сотрудничества России с ОПЕК работу продолжит, решения будут консолидированными.

«Российская перерабатывающая промышленность сама не заинтересована в слишком высоких ценах на нефть», — заявил президент РФ.

 

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Автор: Алла Ларионова
#путин #политика #нефть

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