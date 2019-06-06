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15:04   6 Июня 2019
Россия

Путин заявил, что Россия преодолела трудности в экономике

Путин заявил, что Россия преодолела трудности в экономике

Глава государства Владимир Путин заявил, что Россия преодолела трудности в экономике. Речь идет как о санкциях, так и о падении цен на углеводороды. 

Президент отметил, что существенную роль играло именно падение цен на товары традиционного российского экспорта, а не только санкционное давление. Имеется в виду падение цен на углеводороды, на некоторые металлы, на химическую продукцию.

«Мы действительно преодолели те трудности, которые возникли у нас несколько лет назад по целому ряду обстоятельств», — сказал Путин.

В четверг, 6 июня, президент работает в Петербурге, где проходит международный экономический форум. Его ожидает ряд двусторонних встреч, переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, беседа с руководителями информагентств. 

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #экономика #санкции #пмэф-2019

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