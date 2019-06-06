Союзники США не одобряют военное вмешательство в дела Венесуэлы

Американские союзники, также как и Россия, не поддерживают военное вмешательство во внутренние дела Венесуэлы, заявил российский президент Владимир Путин. 6 июня он встретился с руководителями международных информационных агентств.

«Насколько я представляю, по имеющейся у меня информации, даже из союзников США никто не поддерживает военное вмешательство, я таких не знаю», — сказал он.

Среди них есть и соседи Каракаса, которые осуждают политику законного президента республики Николаса Мадуро, уточнил глава РФ. Москва также не одобряет подобные действия, так как «это приводит к очень тяжелым, если не сказать трагическим последствиям».