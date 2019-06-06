Путин заявил, что США выходом из договоров по СНВ угрожают мировой безопасности

США выходом из договоров по стратегическим вооружениями раскачивают фундаментальные основы мировой стабильности. Об этом 6 мая заявил российский лидер Владимир Путин.

Президент России призвал США и другие страны открыто дискутировать на длительную историческую перспективу даже в том случае, если Договор СНВ-3 не будет продлен.

Также Путин заявил, что разговор с американским лидером Дональдом Трампом по поводу стратегической стабильности вселяет определенный оптимизм, но добавил, что требуются практические шаги.

Он также отметил, что Россия способна защитить страну на длительную историческую перспективу даже в том случае, если Договор СНВ-3 не будет продлен.

По мнению Путина, все ядерные страны должны обсуждать темы стратегической стабильности в мире.