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14:51   6 Июня 2019
Россия

Путин заявил, что США выходом из договоров по СНВ угрожают мировой безопасности

Путин заявил, что США выходом из договоров по СНВ угрожают мировой безопасности

США выходом из договоров по стратегическим вооружениями раскачивают фундаментальные основы мировой стабильности. Об этом 6 мая заявил российский лидер Владимир Путин. 

Президент России призвал США и другие страны открыто дискутировать на длительную историческую перспективу даже в том случае, если Договор СНВ-3 не будет продлен. 

Также Путин заявил, что разговор с американским лидером Дональдом Трампом по поводу стратегической стабильности вселяет определенный оптимизм, но добавил, что требуются практические шаги. 

Он также отметил, что Россия способна защитить страну на длительную историческую перспективу даже в том случае, если Договор СНВ-3 не будет продлен. 

По мнению Путина, все ядерные страны должны обсуждать темы стратегической стабильности в мире. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #путин #политика

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