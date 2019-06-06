Путин заявил, что на встрече с главами информагентств «разомнется» перед ПМЭФ

Президент России Владимир Путин заявил, что его встреча с главами международных информационных агентство, которой в этом году открывается Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) станет для него «разминкой» перед самим форумом.

Об этом глава государства заявил, открывая встречу с руководителями информагентств в Стрельне.

«В этом году мои встречи с гостями форума начинаются именно с вас, -сказал Путин, обращаясь к собравшимся, и добавил: - Я этому рад, потому что мы с вами разомнемся немножко в ходе небольшой дискуссии, что даст мне возможность почувствовать, что может представлять интерес для других наших партнеров, которые приехали на форум в этом году».

Также президент отметил, что регулярно встречается с руководством международных информагентств, а на предыдущих ПМЭФ подобные мероприятия, как правило, завершали его рабочий график. В заключение Путин пожелал собравшимся успешного, полезного и приятного времяпрепровождения на открывшемся форуме.