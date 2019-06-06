Москалькова посетила раненного в Косове сотрудника ООН Краснощекова

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в ходе визита в Сербию посетила раненного во время силовой акции полиции в Косове россиянина, сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова в госпитале.

Гражданин РФ пострадал в ходе силовой операции самопровозглашенного Косово на севере региона 28 мая. Сейчас Краснощеков проходит лечение в Военно-медицинской академии в Белграде. Москалькова находится в Сербии 5-7 июня.

Ранее она назвала нападение на сотрудника ООН актом цинизма и грубейшим нарушением норм международного права и прав человека. По ее словам, в России по факту избиения россиянина возбуждено уголовное дело.

«Вся Россия следит за вашим выздоровлением, и мы очень надеемся, что вы скоро поправитесь», — сказала Москалькова.

В ответ Краснощеков подчеркнул, что нападение на него запечатлено на видео. Он выздоравливает, но при этом не уверен, что сможет вернуться к обязанностям в Косове из-за «вопросов политики и безопасности».