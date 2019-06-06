Верховная рада не приняла отставку Климкина с поста главы МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин а также глава Минобороны страны Степан Полторак останутся на своих постах после того, как Верховная рада не приняла их отставку.

Павел Климкин, возглавлявший внешнеполитическое ведомство страны. Подал в отставку 21 мая – на следующий день после вступления в должность нового главы государства Владимира Зеленского, заявив, что он собирается принять участие во внеочередных парламентских выборах, назначенных на 21 июля.

Степан Полторак, являющийся министром обороны Украины с октября 2014 года, был назначен на эту должность по президентской квоте – то есть его кандидатура была предложена президентом Порошенко, а не депутатами Рады, как это было с другими министрами. Полторак подал в отставку в день инаугурации Зеленского – 20 мая.