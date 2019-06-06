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14:22   6 Июня 2019
Россия

Полиция продолжает выяснять, что курил Резник

Полиция продолжает выяснять, что курил Резник

Полиция Василеостровского района Санкт-Петербурга продолжает проверку депутата ЗакСа Максима Резника по заявлению неравнодушного гражданина, призвавшего стражей порядка проверить парламентария на предмет употребления наркотиков.

Как сообщают «Невские Новости» со ссылкой на осведомленный источник, срок проверки полицией был продлен. Издание публикует и копию ответа правоохранителей на заявление.

Во время первомайского шествия в центре Петербурга из-за неадекватного поведения Резник был задержан, однако вскоре отпущен. По предварительным данным, парламентарий, вероятно, перед этим употреблял наркотики.

Ранее очевидцы засняли депутата, который курил, предположительно, марихуану на общем балконе парадной. Видеозапись оказалась в распоряжении СМИ. От медицинского освидетельствования Резник отказался. 

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Автор: Алла Ларионова
#петербург #проверка #полиция #резник

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