Рада не отправила в отставку главу СБУ Грицака

Верховная рада Украины на заседании в четверг, 6 июня, отказалась отправить в отставку главу Службы безопасности Василия Грицака. За решение проголосовали всего 78 парламентариев при нужном минимуме в 226 голосов.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский внес в Раду представления на увольнение министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы СБУ Василия Грицака. При этом Климкин, Полторак и Грицак сами подали заявления об отставке.

Окончательное решение принимает парламент.