США используют санкции как оружие в конкурентной борьбе, заявил Силуанов

США вводят санкции и прочие ограничения, чтобы создать для собственных предприятий конкурентные преимущества. С таким заявлением 6 июня выступил министр финансов РФ Антон Силуанов, сообщает 6 июня корреспондент «Политики сегодня».

Выступая на ПМЭФ и комментируя ситуацию с американскими санкциями, Силуанов заявил, что они являются элементом конкурентной борьбы.

«Посмотрите что с Китаем происходит. Ну как на это можно реагировать? Не можем мы допустить, чтобы под санкциями предприятия закрывали, безработица была. Мы вынуждены таким образом себя вести», — заявил он на форуме.

При этом министр финансов отметил, что Россия готова к сотрудничеству и приветствует иностранных инвесторов. Он подчернул, что для них будет действовать особый уровень налогооблажения — 13 процентов.

Кроме того, может быть легализован вопрос резидентства.

СМИ напоминает, с 6 по 8 июня проходит Петербургский международный экономический форум. Генеральными партнерами мероприятия выступают «Роснефть», «Тинькофф», «Сбербанк», «МИР» и «Газпром».