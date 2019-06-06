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14:11   6 Июня 2019
Россия

США используют санкции как оружие в конкурентной борьбе, заявил Силуанов

США используют санкции как оружие в конкурентной борьбе, заявил Силуанов

США вводят санкции и прочие ограничения, чтобы создать для собственных предприятий конкурентные преимущества. С таким заявлением 6 июня выступил министр финансов РФ Антон Силуанов, сообщает 6 июня корреспондент «Политики сегодня». 

Выступая на ПМЭФ и комментируя ситуацию с американскими санкциями, Силуанов заявил, что они являются элементом конкурентной борьбы. 

«Посмотрите что с Китаем происходит. Ну как на это можно реагировать? Не можем мы допустить, чтобы под санкциями предприятия закрывали, безработица была. Мы вынуждены таким образом себя вести», — заявил он на форуме. 

При этом министр финансов отметил, что Россия готова к сотрудничеству и приветствует иностранных инвесторов. Он подчернул, что для них будет действовать особый уровень налогооблажения — 13 процентов.

Кроме того, может быть легализован вопрос резидентства. 

СМИ напоминает, с 6 по 8 июня проходит Петербургский международный экономический форум. Генеральными партнерами мероприятия выступают «Роснефть», «Тинькофф», «Сбербанк», «МИР» и «Газпром».

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #санкции #политика #силуанов

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