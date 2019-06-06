Додон рассказал, при каком условии распустит парламент

Президент Молдавии Игорь Додон, находясь в Петербурге на Международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил, что если к воскресенью в республике не будет создано парламентское большинство, ему придется распустить парламент.

Заявление молдавского лидера в четверг с полей ПМЭФ передает корреспондент ИА «Политика сегодня».

Также Игорь Додон рассказал о давлении, которое на Молдавию оказывают западные страны, пытаясь настроить ее против России.

«Очень многие страны, большие игроки ставили нас перед выбором, Запад пытался настроить нас против России, - рассказал президент Молдавии, добавив при этом: - Если сейчас Молдавию поставить перед выбором «или-или» (или с Западом, или с Россией), ситуация взорвется, как это произошло на Украине».

Также Долдон рассказал, что в Молдавии была и проевропейская власть и проросийская.

«Меня часто обвиняют, что я пророссийский, но я промолдавский. Я за стратегическое партнерство с РФ и с ЕС и США», - подчеркнул глава государства.

В заключение он выразил надежду на то, что в ближайшие два дня в Молдавии будет сформировано такое правительство и ситуация измениться в корне. После чего в республику придут инвесторы.