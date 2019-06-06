Собчак назвала отличие благородного человека от «дворняги»

Экс-кандидат в президенты России и журналистка Ксения Собчак перечислила черты, которые присущи благородному человеку. Об этом стало известно из опубликованного 6 июня поста в Instagram.

По мнению телеведущей, отличие благородного человека от «дворняги» заключается в том, что первый никогда не станет обливать грязью человека, который в прошлом был близким.

«Если ты потеряла в моем лице друга, это еще не значит, что ты приобрела врага. Я больше, чем это. Я по-прежнему хочу, чтобы ты смеялась и веселилась, просто не со мной». Мало кто умеет так жить», — высказалась телеведущая в Instagram.

При этом неизвестно, кому адресована публикация. Однако многие пользователи начали обвинять журналистку в лицемерии, припомнив, как она обходилась с балериной Анастасией Волочковой и другими людьми из прошлого окружения.

Ранее сообщалось, что Собчак прокомментировала ситуацию с иском против блогера BadComedian.