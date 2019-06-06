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14:23   6 Июня 2019
Россия

Собчак назвала отличие благородного человека от «дворняги»

Собчак назвала отличие благородного человека от «дворняги»

Экс-кандидат в президенты России и журналистка Ксения Собчак перечислила черты, которые присущи благородному человеку. Об этом стало известно из опубликованного 6 июня поста в Instagram. 

По мнению телеведущей, отличие благородного человека от «дворняги» заключается в том, что первый никогда не станет обливать грязью человека, который в прошлом был близким. 

«Если ты потеряла в моем лице друга, это еще не значит, что ты приобрела врага. Я больше, чем это. Я по-прежнему хочу, чтобы ты смеялась и веселилась, просто не со мной». Мало кто умеет так жить», — высказалась телеведущая в Instagram. 

При этом неизвестно, кому адресована публикация. Однако многие пользователи начали обвинять журналистку в лицемерии, припомнив, как она обходилась с балериной Анастасией Волочковой и другими людьми из прошлого окружения. 

Ранее сообщалось, что Собчак прокомментировала ситуацию с иском против блогера BadComedian.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #собчак

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