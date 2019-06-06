Гуттериш не готов продать штаб-квартиру на Манхэттене, чтобы погасить долги ООН

Журналисты на полях ПМЭФ-2019 в Петербурге предложили главе ООН Антониу Гуттеришу продать штаб-квартиру на Манхэттене, чтобы погасить долги организации. Об этом сообщает корреспондент ИА «Политика сегодня» в четверг, 6 июня.

«Я понимаю, к чему вы клоните. Но давайте будем объективны», — ответил он.

Также Гуттериш признал, что организация действительно испытывает финансовые трудности. Однако, заметил глава ООН, необходимо, чтобы все страны платили свои взносы безусловно и в полном объеме.