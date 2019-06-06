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13:50   6 Июня 2019
Весь мир

Генсек ООН на ПМЭФ предостерег мировых лидеров от новой холодной войны

Генсек ООН на ПМЭФ предостерег мировых лидеров от новой холодной войны

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), попросил мировых лидеров быть мудрыми и избегать международных конфликтов, передает корреспондент «Политики Сегодня».

Свою речь Гутерриш начал с того, что поздравил Россию с Днем рождения Александра Сергеевича Пушкина и Днем русского языка.

«Мне жаль, что не могу поздравить на русском языке. Но это прекрасный праздник», - сказал он.

Говоря о новых вызовах, с которыми столкнулся мир, Гутерриш напомнил о замедлении экономического роста, торговых войнах и технологических конфликтах.

«Не хочу говорить, что во всех бедах мира виноват один человек. — сказал генсек ООН, кажется, намекая на Трампа. — Мы видим воздействие новых технологий, искусственный интеллект,  которые будут влиять на рынок труда. Надо преобразовать систему образования. Мы должны учиться учиться. Всю жизнь учиться».

 

Генсек ООН на ПМЭФ предостерег мировых лидеров от новой холодной войны

Основную причину международных конфликтов Гутерриш видит в однополярном крене, однако к открытому противостоянию ведущие державы не готовы, считает глава Организации.

«В последнее время модно говорить, что возникает одна держава, другая несколько снижает влияние. Это семена конфликтов. Не говорю, что война неизбежна. Но надо сделать все, чтобы лидеры проявляли мудрость, чтобы мы не скатились в новую холодную войну», — сказал генсек ООН.

Гуттериш отдельно похвалил Китай, у которого возникли трудности в торговле с США после победы Трампа, за реализацию программы искоренения бедности.

«Я могу критиковать Китай,  когда мне там что-то не нравится. Но искоренение бедности это хорошо», - заключил он.

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Автор: Григорий Рощин
#китай #генсек оон #гутерреш #торговые войны

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