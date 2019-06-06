Федермессер считает, что никому не интересна «грязь» предвыборной кампании Соболь

Юрист «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь официально объявила об участии в выборах в Мосгордуму от 43-го округа. Новость о выдвижении соратницы блогера Алексея Навального прокомментировала учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер, пишет Nation News.

Федермессер ранее заявляла, что тоже хочет выдвинуть свою кандидатуру на выборах в городскую думу от 43-го округа. Она полагает, что голосовать ходят либо те, кто знает кандидата, знаком с его программой, либо те, кто определяется уже на месте. А вот «грязью» кандидатов, которую Соболь использует в своей предвыбороной кампании, не интересуется никто.

«Голосуют в основном занятые и думающие люди или очень простые люди, которые приходят на избирательный участок, смотрят на фотографию, читают написанное в программе и решаются», — отметила Федермессер.

Ранее другой оппонент Соболь Сергей Митрохин, который также баллотируется от 43-го округа, заявил, что у Соболь мало опыта и отсутствует какая-либо внятная программа. За плечами у юриста ФБК лишь скандал, связанный с предприятием «Московский школьник», которое она бездоказательно пыталась связать с компанией «Конкорд».

Навальный ранее попросил Федермессер отказаться от участия в выборах, понимая, что она оттянет большую часть голосов на себя. Блогера такой расклад не устраивает, поскольку он серьезно вложился в кампанию Соболь, пишет издание.