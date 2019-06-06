Богданов уверен, что ООН поприветствует отправку 30 военных из России в ЦАР

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал отправку 30 российских военных в Центральном-Африканскую Республику (ЦАР) для участия миссии ООН вкладом в общее дело. Он также пообещал, что проблем с этим не возникнет, сообщает 6 июня РИА Новости.

Журналисты попросили Богданова ответить на вопрос, согласны ли ООН принять российских военных.

«Это наш вклад в общее ооновское дело. Думаю, что здесь проблем не будет», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что такое решение — это важный шаг, и в международном сообществе его поприветствуют.

«Политика сегодня» напоминает, что ранее президент РФ Владимир Путин поручил МИД и Минобороны РФ уведомить Секретариат ООН, что Россия готова отправить 30 военнослужащих в состав Многопрофильной комплексной миссии ООН, призванной стабилизировать ситуацию в Центрально-Африканской республике.

Ранее в МИД РФ уведомили, что Россия оказывает ЦАР военно-техническую помощь безвозмездно по просьбе руководства страны.