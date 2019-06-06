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Глава делегации Украины в ПАСЕ обвинил экс-президента страны в измене

Глава делегации Украины в ПАСЕ обвинил экс-президента страны в измене

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13:30   6 Июня 2019
Россия

Беглов заявил, что темы ПМЭФ созвучны стратегическим планам развития Петербурга

Беглов заявил, что темы ПМЭФ созвучны стратегическим планам развития Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил на открытии Петербургского международного экономического форума в четверг, 6 июня. Об этом сообщает корреспондент ИА «Политика сегодня».

По словам временно исполняющего обязанности главы Северной столицы, ПМЭФ входит число авторитенейших мировых площадок для встреч мировых экспертов. В прошлом году форум посетили  17 тысяч человек из 140 стран, заметил он.

«Надеюсь. Что в этом году будет больше», — добавил Беглов.

Врио отметил, что темы форума созвучны стратегическим планам развития Петербурга. Помимо деловых событий, подчеркнул он, участников ждет обширная культурная программа. Беглов также рекомендовал властям города познакомится с визитной карточкой Северной столицы - разведенными мостами

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Автор: Алла Ларионова
#петербург #беглов #пмэф

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