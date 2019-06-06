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13:54   6 Июня 2019
Весь мир

Москва выступает против вмешательства извне в суданский конфликт

Москва выступает против вмешательства извне в суданский конфликт

Заместитель министра иностранных дел РФ, специальный представитель президента по ближневосточным и североафриканским вопросам Михаил Богданов заявил, что Москва поддерживает связь со всеми сторонами конфликта в Судане.

По словам Богданова, российская сторона считает, что для проведения всеобщих выборов в Судане необходимо стабилизировать ситуацию в стране и усмирить выступающих против выборов провокаторов и экстремистов.

«У нас контакты со всеми там тоже общественно-политическими силами, с переходным военным советом. Мне удалось там побывать, общался с руководителями переходного совета, (есть) контакты с другими общественно-политическими силами, оппозицией», - рассказал дипломат.

При этом он отметил, что ситуация в Судане остается довольно сложной, и Россия выступает за то, чтобы основой для решения всех вопросов был национальный диалог и выработка консенсуса относительно переходного периода, завершением которого должны стать всеобщие выборы.

Для того, чтобы это стало возможным, добавил Богданов, необходимо навести порядок и взяться за борьбу с провокаторами и экстремистами. Не желающих стабилизации ситуации в стране.

«Так что пока такая ситуация, но мы против того, чтобы было вмешательство внешнее, чтобы (что-то) навязывалось суданцам», - подчеркнул дипломат.

Москва выступает против вмешательства извне в суданский конфликт 

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Автор: Александр Люблинский
#выборы #судан #африка #мидрф

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