Москва выступает против вмешательства извне в суданский конфликт 

Заместитель министра иностранных дел РФ, специальный представитель президента по ближневосточным и североафриканским вопросам Михаил Богданов заявил, что Москва поддерживает связь со всеми сторонами конфликта в Судане.

По словам Богданова, российская сторона считает, что для проведения всеобщих выборов в Судане необходимо стабилизировать ситуацию в стране и усмирить выступающих против выборов провокаторов и экстремистов.

«У нас контакты со всеми там тоже общественно-политическими силами, с переходным военным советом. Мне удалось там побывать, общался с руководителями переходного совета, (есть) контакты с другими общественно-политическими силами, оппозицией», - рассказал дипломат.

При этом он отметил, что ситуация в Судане остается довольно сложной, и Россия выступает за то, чтобы основой для решения всех вопросов был национальный диалог и выработка консенсуса относительно переходного периода, завершением которого должны стать всеобщие выборы.

Для того, чтобы это стало возможным, добавил Богданов, необходимо навести порядок и взяться за борьбу с провокаторами и экстремистами. Не желающих стабилизации ситуации в стране.