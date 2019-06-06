Песков заявил, что РФ сохраняет необходимый контроль в стратегических сферах

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова главы «Роснефти» Игоря Сечина о контроле США над рядом металлургических отраслей в РФ. По его словам, государство сохраняет необходимый контроль в стратегических сферах российской экономики.

Как сообщает 6 июня РИА Новости, Сечин, выступая на ПМЭФ, сообщил, что США получили контроль над «Русалом», используя санкции. Также речь шла о контроле Америки над промышленными отраслями в РФ.

Песков отметил, что не стоит дискутировать с российскими бизнесменами по каждому заявлению, которые они делают, выступая на ПМЭФ.

«Было бы неправильно дискутировать по каждому из этих заявлений… Можно только сказать, что в России есть четкое законодательство, нормы и правила, которые обеспечивают необходимый контроль государства в стратегических областях экономики», — сказал Песков.

«Политика сегодня» напоминает, что в апреле 2018 года бизнесмен Олег Дерипаска и его компании США внесли в «черный список» — SDN-лист. В начале этого года Минфин США принял решение исключить из санкционного списка компании, контролируемые Дерпипаской, — En+, «Русал» и «Евросибэнерго». При этом ограничения в отношении самого бизнесмена сохранились.