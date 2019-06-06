МИД РФ заявил, что США заигрались в политику в Венесуэле

Глава департамента Латинской Америки МИД РФ Александр Щетинин считает, что слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что среди венесуэльской оппозиции есть более 40 «наследников Мадуро», говорят о том, что Вашингтон заигрался в политическую борьбу.

«Если заигрались в политическую борьбу и выяснилось, что там 40 кандидатов — это не наша проблема», — сказал он.

Дипломат отметил, что самое важное — обеспечить в республике стабильность, не допустить вакуум власти, а также двоевластие. В первую очередь следует учитывать интересы самих венесуэльцев. По его мнению, то, что сейчас под руководством Штатов делает оппозиция в латиноамериканской стране, не соответствует этим целям.

Ранее газета Washington Post процитировала Помпео, который на закрытом мероприятии заявил, что Вашингтону сложно обеспечивать единство оппозиции Венесуэлы, так как якобы свыше 40 оппозиционеров готовы взять на себя роль сменщика президента Николаса Мадуро.