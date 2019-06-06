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13:35   6 Июня 2019
Политика

Кремль подтвердил подготовку визита Путина в Ватикан

Кремль подтвердил подготовку визита Путина в Ватикан

Кремль готовит визит президента РФ Владимира Путина в Рим. В рамках поездки планируется аудиенция у папы римского Франциска в Ватикане. Об этом на брифинге в четверг, 6 июня заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Подготовка ведется по деталям, сделаем соответствующее заявление», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее о том, что понтифик может принять Путина в Ватикане сообщил официальный представитель Франциска. Лидер РФ уже встречался попой дважды, в ноябре 2013 года и в июне 2015 года.

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Автор: Алла Ларионова
#путин #политика #папа римский франциск

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