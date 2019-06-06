Путин на ПМЭФ пообщается с мировыми лидерами, главами информагентств и инвесторами

Российский лидер Владимир Путин в четверг, 6 июня, работает в Петербурге. Он прибыл в город для участия в экономическом форуме, сообщает ФАН со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

По его словам, главу государства ожидает день двухстронних встреч, а также менее формального общения с китайским лидером Си Цизньпином. Путин в рамках ПМЭФ встретится с руководителями информагентств. Он ответит на их вопросы в формате неформального саммита.

Кроме того, на 6 июня у президента запланирована серия двусторонних встреч. Путин пообщается с болгарским коллегой Руменом Радевом, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также правительством Словакии, рассказал Песков.

Еще одно традиционное мероприятие в рамках ПМЭФ встреча президента членами Международного экспертного совета Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и представителями международного инвестиционного сообщества. Она пройдет формате рабочего обеда, отметил Песков.

Также Путин вновь встретится с Си Цзиньпином, у которого к тому моменту закончится московская программа и он переместится в Петербург.

«Они отправятся в Санкт-Петербургский госуниверситет, кратко его осмотрят, и состоится церемония вручения Си Цзиньпину диплома почетного доктора СПбГУ», — отметил Песков.

В конце дня президента ждет неформальный ужин, где продолжится обсуждение широкого круга проблем.