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12:53   6 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Рада приняла закон, позволяющий досрочно отстранить президента

Рада приняла закон, позволяющий досрочно отстранить президента

Верховная Рада приняла закон, который позволит объявить импичмент главе государства. Об этом 6 июня сообщает ТАСС со ссылкой на спикера Рады Андрея Парубия. 

По информации СМИ, закон предполагает новые полномочия для Временных следственных комиссий. Их создадут для расследования в том случае, если возникнет вопрос об импичменте президента. Также документ предполагает досрочное отстранение президента от власти. Это право прописано в конституции страны, но не было подкреплено законодательно. 

«Мы приняли исторический закон «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины», в котором предусмотрена процедура импичмента президента», — заявил после голосования спикер Рады Андрей Парубий.

Так, в конституции сказано, что импичмент президента инициирует парламент. Дело об импичменте расследует ВСК. После расследования комиссии парламент принимает конечное решение. 

«Политика сегодня» напоминает, ранее украинский лидер Владимир Зеленский предлагал Раде законопроект об импичменте, но депутаты ему отказали. Они решили доработать свой закон о ВСК, одобренный ранее в первом чтении. Теперь в нем предусмотрена возможность импичмента.

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Автор: Софья Белоцерковская
#украина #закон #рада #импичмент #зеленский

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