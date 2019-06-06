Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе считает, что снятие экономической блокады Донбасса противоречит интересам Киева. Об этом заявила в эфире телеканала «Прямой».

Ранее украинский представитель в контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кучма предложил рассмотреть возможность снятия блокады региона.

«Я думаю, что это (снятие блокады - Прим. ред.) противоречит интересам Украины», — заявила Климпуш-Цинцадзе.

Она считает, что такое решение противоречит интересам граждан Украины. Напомним, в ноябре 2014 года экс-лидер Украины Петр Порошенко подписал документ, получивший название «указ об экономической блокаде» — с территории Донбасса, неподконтрольной силовикам, вывели государственные учреждения, банки и даже тюрьмы.