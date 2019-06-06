Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Богданов уверен, что ООН поприветствует отправку 30 военных из России в ЦАР

Богданов уверен, что ООН поприветствует отправку 30 военных из России в ЦАР

 Кремль подтвердил подготовку визита Путина в Ватикан

Кремль подтвердил подготовку визита Путина в Ватикан
Глава делегации Украины в ПАСЕ обвинил экс-президента страны в измене

Глава делегации Украины в ПАСЕ обвинил экс-президента страны в измене

 Рада приняла закон, позволяющий досрочно отстранить президента

Рада приняла закон, позволяющий досрочно отстранить президента

Москва выступает против вмешательства извне в суданский конфликт

Москва выступает против вмешательства извне в суданский конфликт

 Гуттериш не готов продать штаб-квартиру на Манхэттене, чтобы погасить долги ООН

Гуттериш не готов продать штаб-квартиру на Манхэттене, чтобы погасить долги ООН
Богданов уверен, что ООН поприветствует отправку 30 военных из России в ЦАР

Богданов уверен, что ООН поприветствует отправку 30 военных из России в ЦАР

 Кремль подтвердил подготовку визита Путина в Ватикан

Кремль подтвердил подготовку визита Путина в Ватикан
Глава делегации Украины в ПАСЕ обвинил экс-президента страны в измене

Глава делегации Украины в ПАСЕ обвинил экс-президента страны в измене

 Рада приняла закон, позволяющий досрочно отстранить президента

Рада приняла закон, позволяющий досрочно отстранить президента

Москва выступает против вмешательства извне в суданский конфликт

Москва выступает против вмешательства извне в суданский конфликт

 Гуттериш не готов продать штаб-квартиру на Манхэттене, чтобы погасить долги ООН

Гуттериш не готов продать штаб-квартиру на Манхэттене, чтобы погасить долги ООН
12:49   6 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Вице-премьер Украины против снятия блокады Донбасса

Вице-премьер Украины против снятия блокады Донбасса

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе считает, что снятие экономической блокады Донбасса противоречит интересам Киева. Об этом заявила в эфире телеканала «Прямой».

Ранее украинский представитель в контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кучма предложил рассмотреть возможность снятия блокады региона.

«Я думаю, что это (снятие блокады - Прим. ред.) противоречит интересам Украины», — заявила Климпуш-Цинцадзе.

Она считает, что такое решение противоречит интересам граждан Украины. Напомним, в ноябре 2014 года экс-лидер Украины Петр Порошенко подписал документ, получивший название «указ об экономической блокаде» — с территории Донбасса, неподконтрольной силовикам, вывели государственные учреждения, банки и даже тюрьмы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#донбасс #украина #климпуш-цинцадзе

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...