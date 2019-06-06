Рособоронэкспорт в 2019 году поставил за рубеж оружия на 5,7 миллиарда долларов

«Рособоронэкспорт» с начала этого года поставил заказчикам из-за рубежа продукции на 5,7 миллиарда долларов. Об этом рассказал глава компании Александр Михеев на ПМЭФ-2019.

За первые четыре месяца «Рособоронэкспорт» поставил за рубеж российское вооружение и технику на сумму 4,9 миллиарда долларов. Кроме того, были подписаны новые контракты на 5,2 миллиарда долларов.

Михеев уверен, что такие показатели говорят о правильной стратегии развития компании.

«Как один из лидеров оружейного экспорта в мире, мы сегодня не только отслеживаем и следуем глобальным трендам, но и сами формируем уникальные для рынка направления работы, в том числе и финансовые механизмы внешнеторговой деятельности», – сказал он.

Глава «Рособоронэкспорта» отметил, что ПМЭФ — идеальная площадка для демонстрации компетенций компании лидерам мнений российской и мировой экономики.